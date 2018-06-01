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Зустріч "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС відбудеться 11 червня

НовиниПолітика    01.06.2018 - 13:19
Фото: Хайко Маас (facebook.com)
Фото: Хайко Маас (facebook.com)

Зустріч відбудеться у Берліні

Зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" відбудеться у Берліні (Німеччина) 11 червня 2018 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним у п'ятницю в Маріуполі.

"Мирний процес потребує термінового прогресу. Тому ми домовилися про зустріч міністрів закордонних справ у нормандському форматі 11 червня у Берліні", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 18 травня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що глави міністерств закордонних справ (МЗС) країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація) почали підготовку до зустрічі на вищому рівні.

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Теги публікації: Германия, Нормандська четвірка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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