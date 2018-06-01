Зустріч "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС відбудеться 11 червня

Зустріч відбудеться у Берліні

Зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" відбудеться у Берліні (Німеччина) 11 червня 2018 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним у п'ятницю в Маріуполі.

"Мирний процес потребує термінового прогресу. Тому ми домовилися про зустріч міністрів закордонних справ у нормандському форматі 11 червня у Берліні", - зазначив міністр.

AM @HeikoMaas in Mariupol: „Der Friedensprozess braucht dringend Fortschritte. Wir haben uns darum auf ein Treffen der Außenminister im Normandie-Format am 11. Juni in Berlin verständigt.“ — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) June 1, 2018

Нагадаємо, 18 травня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що глави міністерств закордонних справ (МЗС) країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація) почали підготовку до зустрічі на вищому рівні.