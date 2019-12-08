Встреча нормандской четверки: стал известен график саммита

Встреча представителей "нормандской четверки" состоится завтра в Париже
Стал известен график проведения саммита представителей "нормандской четверки", который состоится завтра, 9 декабря, в Париже. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Завтра состоятся встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
График (по местному времени):
Отметим, что окончательной информации по поводу двухсторонней встречи Зеленского и президента РФ Владимира Путина пока нет.
Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоится встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года соберутся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.
Кроме того, во время нормандского саммита 9 декабря не исключена двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. В процессе подготовки "нормандского формата" обсуждалась высокая вероятность переговоров двух президентов тет-а-тет на полях саммита. 29 ноября в Кремле подтвердили возможность такой встречи. В пятницу, 6 декабря, украинский президент также подтвердил встречу с Путиным.