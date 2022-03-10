UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Встреча Кулебы и Лаврова начнется в 10:00. Названы ключевые требования Украины

Автор: Илона Свиридова

Встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова должна начаться в 10:00. Украинская сторона уже обозначила свои ключевые требования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко.

По его словам, на переговорах с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу украинский министр обозначил три ключевых вопроса, на которых будет настаивать на трехсторонней встрече уже с участием Лаврова:

  • немедленное прекращение огня
  • улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах
  • вывод российских войск с территории Украины

"Встреча должна начаться в 10:00 по киевскому времени", - добавил Николенко.

Напомним, ранее Кулеба также рассказал, чего ждет от встречи с Лавровым.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияДмитрий КулебаЛавровАнтальяВойна России против Украины