Зустріч Кулеби і Лаврова розпочнеться о 10:00. Названо ключові вимоги України

Зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і глави російського МЗС Сергія Лаврова повинна початися о 10:00. Українська сторона вже позначила свої ключові вимоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спікера Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка.
За його словами, на переговорах з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу український міністр позначив три ключові питання, на яких наполягатиме на тристоронній зустрічі вже за участю Лаврова:
"Зустріч має розпочатися о 10:00 за київським часом", - додав Ніколенко.
Нагадаємо, раніше Кулеба також розповів, чого чекає від зустрічі з Лавровим.
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