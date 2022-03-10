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Зустріч Кулеби і Лаврова розпочнеться о 10:00. Названо ключові вимоги України

Автор: Ілона Свиридова

Зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і глави російського МЗС Сергія Лаврова повинна початися о 10:00. Українська сторона вже позначила свої ключові вимоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спікера Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка.

За його словами, на переговорах з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу український міністр позначив три ключові питання, на яких наполягатиме на тристоронній зустрічі вже за участю Лаврова:

  • негайне припинення вогню
  • поліпшення гуманітарної ситуації в Маріуполі, Харкові, Сумах, Волновасі та інших українських містах
  • виведення російських військ з території України

"Зустріч має розпочатися о 10:00 за київським часом", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше Кулеба також розповів, чого чекає від зустрічі з Лавровим.

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