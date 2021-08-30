Встреча с Байденом и визит в Калифорнию: посол сообщила о графике Зеленского в США

По ее словам, украинская делегация вышла на финишную прямую подготовки "насыщенного визита президента в США".

Она подчеркнула, что план мероприятий в Вашингтоне распланирован и согласован обеими сторонами.

"Встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров. Кроме того, запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона", - написала посол Украины.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября.