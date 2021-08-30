Зустріч з Байденом і візит до Каліфорнії: посол повідомила про графік Зеленського в США

За її словами, українська делегація вийшла на фінішну пряму підготовки "насиченого візиту президента в США".

Вона підкреслила, що план заходів у Вашингтоні розпланований і узгоджений обома сторонами.

"Зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента і першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона", - написала посол України.

Раніше повідомлялося, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.