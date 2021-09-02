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Встреча с Байденом проходила вдвое дольше запланированного времени, - Кулеба

Автор: Артур Родивилов

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена длилась вдвое дольше запланированного времени. Лидеры вывели отношения двух стран на новый уровень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter.

По его словам, впереди у сторон много работы в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства.

"Вместо предусмотренного графиком часа разговор президентов Украины и США продолжался два часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Имеем сильное совместное заявление и много работы для меня и Блинкена по ее выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства", - написал он

Напомним, РБК-Украина собрало все заявления лидеров Украины и США перед началом встречи.

Добавим, Украина и США сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами.

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Владимир ЗеленскийДжозеф Байден