Встреча Байдена и Макрона: что лидеры будут обсуждать

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон проведут встречу в Риме. Они обсудят увеличение инвестиций для контртеррористических сил в Африке.

Это будет первая личная встреча двух лидеров после того, как французы объявили о "кризисе доверия" в связи со сделкой США и Великобритании по подводным лодкам с Австралией, что повлекло за собой отзыв посла Франции в Вашингтоне.

В совместном заявлении они скажут о взаимных обязательствах по улучшению координации между двумя странами, в том числе по общим интересам в Индо-Тихоокеанском регионе.

По данным издания, власти CША настроены вернуть доверие старейшего союзника Америки, и готовы отправить советника по национальной безопасности Джейка Салливана и госсекретаря Энтони Блинкена в Париж.