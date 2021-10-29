ru ua
Пт, 29 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Встреча Байдена и Макрона: что лидеры будут обсуждать

Новина українською →
Рим, Пятница 29 октября 2021 14:05
Встреча Байдена и Макрона: что лидеры будут обсуждать Фото: президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон проведут встречу в Риме. Они обсудят увеличение инвестиций для контртеррористических сил в Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Axios.

Это будет первая личная встреча двух лидеров после того, как французы объявили о "кризисе доверия" в связи со сделкой США и Великобритании по подводным лодкам с Австралией, что повлекло за собой отзыв посла Франции в Вашингтоне.

В совместном заявлении они скажут о взаимных обязательствах по улучшению координации между двумя странами, в том числе по общим интересам в Индо-Тихоокеанском регионе.

По данным издания, власти CША настроены вернуть доверие старейшего союзника Америки, и готовы отправить советника по национальной безопасности Джейка Салливана и госсекретаря Энтони Блинкена в Париж.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Эммануэль Макрон
NEWS
СНБО прогнозирует до 1000 умерших от COVID в сутки: Данилов назвал сроки
СНБО прогнозирует до 1000 умерших от COVID в сутки: Данилов назвал сроки
DAILY
Спецпредставитель ЕС Имон Гилмор: Тюрьма "Изоляция" в Донецке – это настоящий ад
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Спецпредставитель ЕС Имон Гилмор: Тюрьма "Изоляция" в Донецке – это настоящий ад