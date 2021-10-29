Зустріч Байдена і Макрона: що лідери обговорюватимуть

Президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон проведуть зустріч у Римі. Вони обговорять збільшення інвестицій для контртерористичних сил в Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Axios .

Це буде перша особиста зустріч двох лідерів після того, як французи оголосили про "кризу довіри" у зв'язку з угодою США і Великобританії щодо підводних човнів з Австралією, що спричинило за собою відкликання посла Франції у Вашингтоні.

У спільній заяві вони скажуть про взаємні зобов'язання щодо поліпшення координації між двома країнами, в тому числі за загальними інтересами в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За даними видання, влада США налаштована повернути довіру найстарішого союзника Америки, і готова відправити радника з національної безпеки Джейка Саллівана і держсекретаря Ентоні Блінкена в Париж.