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Встигніть до 1 серпня. Українцям знову потрібно вклеювати фотографію у паспорт-книжечку

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Україна, Неділя 09 липня 2023 12:05
Встигніть до 1 серпня. Українцям знову потрібно вклеювати фотографію у паспорт-книжечку Фото: українцям знову потрібно вклеювати фотографію у паспорт-книжечку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українцям, яким виповнилось 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022, необхідно вклеїти фото в паспорт до 1 серпня поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначають в МВС, в Україні, після скасування карантину, який було запроваджено через пандемію COVID-19, відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт-книжечку по досягненню 25- чи 45-річного віку.

"Якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022 Вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на ID-картку", - повідомили у міністерстві.

Чи обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку?

Як зазначили у Державній міграційній службі, законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року, тобто так званого паспорта-книжечки. Проте зараз отримати ID-картку можна за бажанням або коли необхідна заміна паспорта.

Коли паспорт-книжечку замінюють на ID-картку:

  • документ втрачено або викрадено;
  • паспорт пошкоджений (пошкоджено фото, порушена цілісність сторінок, неможливо прочитати написи тощо);
  • власник паспорта змінив прізвище або інші персональні дані;
  • якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.

За всіх інших обставин випадків паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку винятково за бажанням власника документа.

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