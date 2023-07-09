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Успейте до 1 августа. Украинцам снова нужно вклеивать фотографию в паспорт-книжечку

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Украина, Воскресенье 09 июля 2023 12:05
Успейте до 1 августа. Украинцам снова нужно вклеивать фотографию в паспорт-книжечку Фото: украинцам снова нужно вклеивать фотографию в паспорт-книжечку (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинцам, которым исполнилось 25 или 45 лет с 13.03.2020 по 24.01.2022, необходимо вклеить фото в паспорт до 1 августа текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как отмечают в МВД, в Украине, после отмены карантина, введенного из-за пандемии COVID-19, возобновляются сроки для вклеивания фотографий в паспорт-книжечку по достижению 25- или 45-летнего возраста.

"Если вам исполнилось 25 или 45 лет в период с 13.03.2020 по 24.01.2022 Вам необходимо вклеить фото в паспорт до 1 августа 2023 года. Если фотография не будет вклеена, паспорт подлежит обмену на ID-карту", - сообщили в министерстве.

Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-карту?

Как отметили в Государственной миграционной службе, законодательство Украины не определяет конечную дату действия паспортов образца 1994 года, то есть так называемого паспорта-книжечки. Однако сейчас получить ID-карту можно по желанию или когда необходима замена паспорта.

Когда паспорт-книжечку меняют на ID-карту:

  • документ утрачен или похищен;
  • паспорт поврежден (повреждены фото, нарушена целостность страниц, невозможно прочитать надписи и т.п.);
  • владелец паспорта сменил фамилию или другие персональные данные;
  • если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.

При всех обстоятельствах паспорт-книжечка обменивается на ID-карту исключительно по желанию владельца документа.

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