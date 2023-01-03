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Встановлять рамки та сканери. Кабмін ініціював посилення безпеки в громадських місцях

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Кабінет міністрів України ініціював на засіданні уряду 3 січня посилення заходів безпеки у громадських місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.

"Ми також будемо встановлювати додаткові засоби перевірки в громадських місцях - рамки та сканери. В умовах боротьби зі справжнім терористом - це так само невід’ємний захід", - наголосив очільник уряду.

Сьогодні, 3 січня, РБК-Україна повідомляло, що Кабмін України опублікував правила військового обліку для жінок-медиків, які входять до прийнятого 30 грудня Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Крім того, на засіданні Кабмину прем'єр Шмигаль наголосив, що Україна має перейти до контрактної армії після перемоги над РФ.

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Кабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль