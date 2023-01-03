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Кабмін опублікував правила військового обліку для жінок-медпрацівників

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Вівторок 03 січня 2023 17:34
Кабмін опублікував правила військового обліку для жінок-медпрацівників Фото: Кабмін опублікував правила військового обліку для жінок-медпрацівників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кабмін України опублікував правила військового обліку для жінок-медиків, які входять до прийнятого 30 грудня Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну України.

Згідно з ухваленим документом, у жінок медичних спеціальностей буде 7 днів після отримання тимчасового посвідчення військовозобов'язаного на прибуття у військкомат.

“Установи професійної (професійно-технічної), професійної вищої чи вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за 2 місяці до завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою подають список таких жінок до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у постанові.

Повідомляється, що зазначені списки стануть підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов'язаного та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Видача тимчасових посвідчень військовозобов'язаного зазначеним у списках жінкам, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, здійснюється районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого розташовані навчальні заклади. Термін дії таких посвідчень – 30 діб.

“Жінки, яким видано тимчасові посвідчення військовозобов'язаного (з терміном дії 30 діб), мають у семиденний термін з дня отримання таких посвідчень прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік”, - йдеться у документі.

Взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби та внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Жінки, які здобули освіту за медичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року.

В уряді також вирішили, що непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних.

“Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони, крім тих, хто здобув освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням на загальних засадах", - йдеться у постанові.

Раніше ми писали, що військовозобов'язані переселенці обов'язково мають стати на військовий облік у разі зміни місця проживання. Це потрібно зробити у тижневий термін.

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