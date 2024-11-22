Встановлення інвалідності після ліквідації МСЕК: у МОЗ розкрили деталі

В Україні впроваджують нову систему встановлення інвалідності, яка замінить медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Вона почне діяти із 1 січня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).
Коли лікуючий лікар розуміє, що пацієнт відповідає критеріям для направлення на оцінювання, він допомагає обрати зручний заклад для оцінювання. Лікар заповнює направлення в електронній системі, прикріплює необхідні документи та підписує їх електронним підписом. При цьому направлення людини на оцінювання відбуватиметься без засідань та рішень лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).
Адміністратор лікарні перевіряє повноту документації. Система автоматично визначає профіль команди медиків та записує справу в електронну чергу. Дата, час і місце засідання повідомляються лікарю та пацієнту, але склад експертної команди залишається невідомим. Лікуючий лікар отримає відповідне сповіщення в системі, а пацієнт – електронною поштою.
У день розгляду медики отримують доступ до інформації про пацієнта. У разі потреби можуть призначити додаткове обстеження, але тільки один раз із чітким обґрунтуванням.
Уся документація – справа, протоколи, рішення та рекомендації – зберігається в електронному форматі. Рішення ухвалюються колегіально, а позиція кожного лікаря фіксується. Спільний висновок підписується електронними підписами всіх членів команди.
Під час проходження комісії пацієнт зможе вести аудіо- чи відеозапис, а також залучити довірену особу. Але для цього потрібно прикріпити до справи відповідне звернення.
Витяг із рішенням пацієнт отримає електронною поштою або електронним листом. Лікар матиме доступ до документа в електронній системі. Рішення щодо статусу інвалідності автоматично передаватиметься до соціальної сфери.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №12178, який передбачає ліквідацію МСЕК. Рішення підтримали 260 народних депутатів. Замість МСЕК функції оцінювання інвалідності будуть передані експертним комісіям, які формуватимуться в кластерних та надкластерних медичних закладах.
Також ми розповідали, що Кабмін ухвалив постанову "Про деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи", яка замінить процес МСЕК. Новий порядок передбачає впровадження сучасної концепції оцінювання, спрощення процедури для пацієнтів, підвищення доступності та професійності оцінювання, цифровізацію процесу та антикорупційні заходи, створення Центру оцінювання для оскарження рішень.
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