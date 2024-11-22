Установление инвалидности после ликвидации МСЭК: в Минздраве раскрыли детали

В Украине внедряется новая система установления инвалидности, которая заменит медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) Она начнет действовать с 1 января 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения (МОЗ).
Когда лечащий врач понимает, что пациент отвечает критериям для направления на оценивание, он помогает выбрать удобное заведение для оценки. -консультативной комиссии (ЛКК)
Администратор больницы проверяет полноту документации. Система автоматически определяет профиль команды медиков и записывает дело в электронную очередь. Дата, время и место заседания сообщаются врачу и пациенту, но состав экспертной команды остается неизвестным. Лечащий врач получит соответствующее уведомление в системе, а пациент – по электронной почте.
В день разбирательства медики получают доступ к информации о пациенте. При необходимости могут назначить дополнительное обследование, но только один раз с четким обоснованием.
Вся документация – дело, протоколы, решения и рекомендации – хранится в электронном формате. Решения принимаются коллегиально, а позиция каждого врача фиксируется. Общий вывод подписывается электронной подписью всех членов команды.
Во время прохождения комиссии пациент сможет вести аудио- или видеозапись, а также привлечь доверенное лицо. Но для этого нужно прикрепить к делу соответствующее обращение.
Выдержку с решением пациент получит по электронной почте или электронному письму. Врач получит доступ к документу в электронной системе. Решение о статусе инвалидности будет автоматически передаваться в социальную сферу.
Ранее РБК-Украина рассказывала, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12178, предусматривающий ликвидацию МСЭК . Решение поддержали 260 народных депутатов. Вместо МСЭК функции оценки инвалидности будут переданы экспертным комиссиям, которые будут формироваться в кластерных и сверхкластерных медицинских учреждениях.
Также мы рассказывали, что Кабмин принял постановление "О некоторых вопросах введения оценки повседневного функционирования личности" , которое заменит процесс МСЭК. Новый порядок предусматривает внедрение современной концепции оценки, упрощение процедуры для пациентов, повышение доступности и профессиональности оценки, цифровизацию процесса и антикоррупционные мероприятия, создание Центра оценки для обжалования решений.
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