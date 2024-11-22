Установление инвалидности после ликвидации МСЭК: в Минздраве раскрыли детали

Когда лечащий врач понимает, что пациент отвечает критериям для направления на оценивание, он помогает выбрать удобное заведение для оценки. -консультативной комиссии (ЛКК)

Администратор больницы проверяет полноту документации. Система автоматически определяет профиль команды медиков и записывает дело в электронную очередь. Дата, время и место заседания сообщаются врачу и пациенту, но состав экспертной команды остается неизвестным. Лечащий врач получит соответствующее уведомление в системе, а пациент – по электронной почте.

В день разбирательства медики получают доступ к информации о пациенте. При необходимости могут назначить дополнительное обследование, но только один раз с четким обоснованием.

Вся документация – дело, протоколы, решения и рекомендации – хранится в электронном формате. Решения принимаются коллегиально, а позиция каждого врача фиксируется. Общий вывод подписывается электронной подписью всех членов команды.

Во время прохождения комиссии пациент сможет вести аудио- или видеозапись, а также привлечь доверенное лицо. Но для этого нужно прикрепить к делу соответствующее обращение.

Выдержку с решением пациент получит по электронной почте или электронному письму. Врач получит доступ к документу в электронной системе. Решение о статусе инвалидности будет автоматически передаваться в социальную сферу.