Для встановлення інвалідності лягати в стаціонар не доведеться, - МОЗ

На дообстеження пацієнта за новими правилами отримання інвалідності будуть скеровувати лише один раз. Лягати в стаціонар, щоб потрапити на оцінювання лікарів, не потрібно буде.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і його заступниця Марія Карчевич.

Зазначимо, раніше багато лікарів вимагали від пацієнтів виписки зі стаціонару - часто для отримання групи інвалідності треба було пролежати в лікарні, часто вимагали, щоб людина лікувалася в стаціонарі кілька разів на рік.

На запитання журналіста РБК-Україна, чи зміняться вимоги по документах, які треба готувати пацієнтам, у МОЗ відповіли, що список документів буде чітко врегульованим.

"За розглядом тих справ, які у нас були - зараз у нас чітко врегульовані постановою Кабінету міністрів України перелік документів, які треба буде подати пацієнту. І це якраз буде дивитися адміністратор - чи є всі документи в наявності", - сказав Ляшко.

За його словами, дозволено буде відправляти на дообстеження, але дозволено не більше одного разу для прийняття рішення.

"Це буде зроблено, щоб пацієнт не ходив по колу. Тут ми вирішуємо два питання: купували інвалідність ті, кому вона не була потрібна. І не ставили інвалідність тим, кому потрібно", - зазначив міністр.

Тому, як наголосив Ляшко, ключова задача МОЗ зараз - визначити ту золоту середину, щоб люди, які повинні отримати групу інвалідності, отримали її у визначений законом термін.

"А той, хто хоче щось отримати, а не повинен, той не отримав", - додав він.

Заступниця міністра пояснила, що лягати в стаціонар, щоб потрапити на оцінювання, не буде потрібно буде.

"Також за новими правилами з 1 січня надали право і можливість скеровувати на оцінювання головам ВЛК. Це дуже важливо для військовослужбовців, щоб їм спростити процедуру і маршрут. Тобто якщо є всі критерії, то спрямувати зможе і голова ВЛК", - зазначила Карчевич.

Але, за її словами, це стосується не військовозобов'язаних і тих ВЛК, які вони проходять під час призову, а саме військовослужбовців. Це регулюється наказом №402 Міністерства оборони.