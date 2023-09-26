Встановлені ліміти на ціну електроенергії заважають імпорту в години дефіциту, - "Укренерго"

Він розповів, що Україна має технічну можливість імпортувати до 1,2 ГВт потужності з Європи, проте зараз таких обсягів імпорту немає.

Кудрицький пояснив, що в години дефіциту вартість електроенергії на енергоринку має підійматись, завдяки чому в Україну має йти імпорт з європейських країн.

"У нас через вади регулювання цього не відбувається, тому що ціна стримана певними лімітами, які встановив регулятор (НКРЕКП, - ред.). І вийшло так, що під час дефіциту в серпні, коли ми як оператор енергосистеми підняли всі електростанції, які могли виробляти електроенергію, і нам все ще не вистачало потужності, ми практично не мали комерційного імпорту, який був потрібен енергосистемі", - сказав голова "Укренерго".

Він зауважив, що у регулятора є механізм оперативного скасування цінових обмежень на енергоринку коли виникає необхідність в імпорті.

"Прекрасний робочий варіант, у мене тоді одне просте питання. У серпні виникла необхідність в імпорті, де імпорт? Де був імпорт?" - наголосив Кудрицький.

Очільник "Укренерго" зробив висновок, що цей механізм не працює.

"Потрібен дієвий механізм, щоб енергосистема могла імпорт залучати тоді, коли потрібно. Це може бути або шлях лібералізації ринку, або якийсь спеціальний механізм компенсацій", - підсумував він.

Нагадаємо, державне підприємство "Оператор ринку" виступає за встановлення цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів, - ред.) на рівні як в країнах Європейського Союзу.