Встановлені на енергоринку прайс-кепу заважають комерційному імпорту електроенергії, - експерт

Встановлені на українському ринку електроенергії цінові обмеження (прайс-кепи) заважають вільному імпорту електроенергії для покриття дефіциту в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

За його словами, внаслідок руйнувань після обстрілів Україні треба шукати шляхи для енергозабезпечення своєї економіки. Найлегший спосіб - збільшення імпорту електроенергії.

Омельченко пояснив, що наразі потужність на імпорт електроенергії в Україну складає 1,7 ГВт, а потенційно їх можна збільшити до 2,5-3 ГВт.

"Для цього, щоб були ці перетини, необхідно змінити чи скасувати так звані прайс-кепи, оскільки прайс-кепи заважають комерційному імпорту", - пояснив експерт.

Він додав, що також для підтримки енергосистеми можна добудувати децентралізовану генерацію: вітрові та сонячні електростанції.

Також для підтримки енергосистеми потрібно працювати й над відновленням пошкоджених енергетичних об'єктів.

"Десь з деякими оцінками ми можемо до осінньо-зимового періоду відновити десь до 50% пошкоджених саме потужностей, які були саме пошкоджені в останні півтора місяці", - підкреслив Омельченко.

Нагадаємо, раніше заступник директора з досліджень DiXi Group Богдан Серебренніков заявляв, що скасування діючих в Україні прайс-кепів - одна з ключових передумов для об’єднання українського та європейського енергоринків.