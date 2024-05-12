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Установленные на энергорынке прайс-кэпы мешают коммерческому импорту электроэнергии, - эксперт

Воскресенье 12 мая 2024 20:22
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Установленные на энергорынке прайс-кэпы мешают коммерческому импорту электроэнергии, - эксперт Фото: установленные на энергорынке прайс-кэпы мешают коммерческому импорту электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Установленные на украинском рынке электроэнергии ценовые ограничения (прайс-кэпы) мешают свободному импорту электроэнергии для покрытия дефицита в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

По его словам, в результате разрушений после обстрелов Украине нужно искать пути для энергообеспечения своей экономики. Самый легкий способ - увеличение импорта электроэнергии.

Омельченко пояснил, что в настоящее время мощность импорта электроэнергии в Украину составляет 1,7 ГВт, а потенциально их можно увеличить до 2,5-3 ГВт.

"Для этого, чтобы были эти пересечения, необходимо изменить или отменить так называемые прайс-кэпы, поскольку прайс-кэпы мешают коммерческому импорту", – пояснил эксперт.

Он также добавил, что также для поддержки энергосистемы можно достроить децентрализованную генерацию: ветровые и солнечные электростанции.

Также для поддержки энергосистемы следует работать и над восстановлением поврежденных энергетических объектов.

"Где-то с некоторыми оценками мы можем к осенне-зимнему периоду восстановить где-то до 50% поврежденных именно мощностей, которые были повреждены в последние полтора месяца", - подчеркнул Омельченко.

Напомним, ранее заместитель директора по исследованиям DiXi Group Богдан Серебренников заявлял, что отмена действующих в Украине прайс-кэпов - одна из ключевых предпосылок для объединения украинского и европейского энергорынков.

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Электроэнергия
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