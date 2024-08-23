ua en ru
Пт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Встановлені на енергоринку прайс-кепи створюють штучний дефіцит електрики вночі, - експерт

П'ятниця 23 серпня 2024 16:36
UA EN RU
Встановлені на енергоринку прайс-кепи створюють штучний дефіцит електрики вночі, - експерт Фото: прайс-кепи створюють штучний дефіцит електрики вночі (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Через встановлені на українському ринку електроенергії цінові обмеження (прайс-кепи – ред.) вночі виникав штучний дефіцит електрики.

Про це заявив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation Станіслав Ігнатьєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Він розповів, що нічний прайс-кеп на українському енергоринку є нижчим, ніж ринкова ціна на електроенергію в Європі, яку європейці готові експортувати в Україну.

"Ми мали всередині українського ринку дефіцит електроенергії. І якраз верхні прайс-кепи, які були нижчі, ніж оптова ціна електрики в нічний час в Європі, призвели до того, що був створений штучний дефіцит. Оскільки ані приватним, ані державному трейдеру було економічно невигідно закуповувати електроенергію в Європі для покриття нічного дефіциту", - пояснив Ігнатьєв.

Експерт наголосив, що прайс-кепи заважають розвитку розподіленої генерації та призводять до того, що в нічні години у побутових споживачів може виникати дефіцит електрики.

Раніше повідомлялося, що для розвитку енергоринків потрібно зменшити втручання держави в них і вони мають працювати за конкурентними та ринковими правилами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
Як Індія може допомогти Україні у контексті війни: оцінка експерта
Як Індія може допомогти Україні у контексті війни: оцінка експерта
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна