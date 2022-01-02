Вспышка "Омикрона" может привести к коллективному иммунитету в стране, - Минздрав Израиля

Несмотря на то, что до конца декабря Израилю удавалось удерживать стремительное распространение нового штамма коронавируса "Омикрон", впрочем, ежедневное число заражений продолжает набирать темпы.

Вспышка заболевания может привести к образованию коллективного иммунитета. В конце концов Минздрав страны рассчитывает достичь этого благодаря вакцинации населения.

"Цифры должны быть очень высокими, чтобы достичь группового иммунитета. Это возможно, но мы не хотим достичь этого с помощью инфекций, мы хотим, чтобы это произошло вследствие вакцинации многих людей", - заявил представитель министерства здравоохранения Нахман Эш.