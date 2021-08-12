Вспышка коронавируса в США: Техас увеличивает штат медработников в больницах
Власти штата Техаса увеличивают штат медработников в больницах из-за вспышки коронавируса. Число госпитализаций увеличивается быстрее, чем за все время пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Insider.
По меньшей мере 53 больницы в Техасе исчерпали свои возможности по оказанию интенсивной терапии. Некоторым медучреждениям пришлось установить медицинские палатки, чтобы справиться с переполненностью.
Сообщается, что 53% жителей Техаса вакцинированы полностью, 64% получили первую дозу. Власти призвали население вакцинироваться, чтобы помочь штату бороться с вирусом.
Отметим, в США вакцинироваться от COVID призвали и беременных женщин.
Напомним, США вышли в лидеры по новым случаям COVID-19.
Ранее сообщалось, что США одобрят третью дозу вакцины от коронавируса для лиц с ослабленным иммунитетом.