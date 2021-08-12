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Вспышка коронавируса в США: Техас увеличивает штат медработников в больницах

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Техас, Четверг 12 августа 2021 09:20
Вспышка коронавируса в США: Техас увеличивает штат медработников в больницах Фото: Техас увеличивает штат медработников в больницах из-за COVID-19 (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти штата Техаса увеличивают штат медработников в больницах из-за вспышки коронавируса. Число госпитализаций увеличивается быстрее, чем за все время пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Insider.

По меньшей мере 53 больницы в Техасе исчерпали свои возможности по оказанию интенсивной терапии. Некоторым медучреждениям пришлось установить медицинские палатки, чтобы справиться с переполненностью.

Сообщается, что 53% жителей Техаса вакцинированы полностью, 64% получили первую дозу. Власти призвали население вакцинироваться, чтобы помочь штату бороться с вирусом.

Отметим, в США вакцинироваться от COVID призвали и беременных женщин.

Напомним, США вышли в лидеры по новым случаям COVID-19.

Ранее сообщалось, что США одобрят третью дозу вакцины от коронавируса для лиц с ослабленным иммунитетом.

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