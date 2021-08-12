ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Спалах коронавірусу в США: Техас збільшує штат медпрацівників у лікарнях

Новость на русском →
Техас, Четвер 12 серпня 2021 09:20
Спалах коронавірусу в США: Техас збільшує штат медпрацівників у лікарнях Фото: Техас збільшує штат медпрацівників у лікарнях через COVID-19 (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Влада штату Техасу збільшує штат медпрацівників у лікарнях через спалах коронавірусу. Кількість госпіталізацій збільшується швидше, ніж за весь час пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Insider.

Щонайменше 53 лікарні в Техасі вичерпали свої можливості з надання інтенсивної терапії. Деяким медзакладам довелося встановити медичні палатки, щоб впоратися з переповненістю.

Повідомляється, що 53% жителів Техасу вакциновані повінстю, 64% отримали першу дозу. Еббот закликав населення вакцинуватися, щоб допомогти штату боротися з вірусом.

Зазначимо, в США вакцинуватися від COVID закликали і вагітних жінок.

Нагадаємо, США вийшли в лідери за новими випадками COVID-19.

Раніше повідомлялось, що США схвалять третю дозу вакцини від коронавірусу для осіб з ослабленим імунітетом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Сполучені Штати Америки
NEWS
В Україні 1247 нових випадків коронавірусу
В Україні 1247 нових випадків коронавірусу
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну