ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Спалах коронавірусу на Expo 2020 у Дубаї: виставку частково можуть закрити

Новость на русском →
ОАЕ, Вівторок 28 грудня 2021 16:59
Спалах коронавірусу на Expo 2020 у Дубаї: виставку частково можуть закрити Фото: виставка Expo 2020 у Дубаї під загрозою через COVID (expo2020.tour.com)
Автор: Іванна Шовкун

У Дубаї можуть закрити деякі майданчики на території міжнародної виставки Expo 2020. Це пов'язано з швидким зростанням кількості випадків захворювання коронавірусом в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначають, що на виставці у Дубаї зафіксували сплеск COVID серед персоналу. Така ситуація може змусити тимчасово закрити деякі її частини для глибокого очищення та дезінфекції. Проте масштаб або місцезнаходження зараження не уточнили.

Щоденна захворюваність на вірус в ОАЕ зросла в 37 разів всього за останні три тижні після появи штаму "Омікрон". Це становить проблему для проведення одного з перших у світі великих заходів в умовах все ще бурхливої ​​пандемії.

Виставка Expo 2020 відкрилася в жовтні після річної затримки. В ОАЕ зробили ставку на те, що швидка кампанія з COVID-вакцинації дозволить економіці уникнути закриття, яке паралізувало більшу частину світу.

На виставку з'їхалися мільйони туристів з усього світу. Її територія заповнена безліччю павільйонів, ресторанів, магазинів і майданчиків для вистав.

Нагадаємо, у Києві зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Жителі повинні дотримуватися карантинних правил, що діють у столиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Об'єднані Арабські Емірати
NEWS
"На такий прийом не можна піддаватися". Прем'єр Естонії проти "гарантій безпеки" для РФ
"На такий прийом не можна піддаватися". Прем'єр Естонії проти "гарантій безпеки" для РФ
DAILY
Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу