Вспышка "Дельты" в Сиднее. Больницы разворачивают на улицах палатки скорой помощи

В самом густонаселенном городе Австралии начали устанавливать на улицах мобильные бригады скорой помощи. Это связано с тем, что больницы Сиднея не успевают принимать рекордное количество больных коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что в штате Новый Южный Уэльс, где является столицей Сидней, зафиксировали 1029 новых локальных случаев COVID-19, что превысило предыдущий рекорд в 919 заражений.

Такой быстрый рост числа пациентов с COVID-19 заставил больницы Сиднея, которые обслуживают крупные западные пригороды региона, установить палатки для скрининга пациентов с подозрением на коронавирус.

Кроме того, местные власти заявили, что уже увеличили количество аппаратов ИВЛ для интенсивной терапии штата в четыре раза - сейчас их 2 тысячи.

В правительстве надеются, что хотя "медицинская система находится под давлением, она может выдержать нынешний кризис", но только тогда, когда вырастет уровень вакцинации.