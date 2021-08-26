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Спалах "Дельти" в Сіднеї. Лікарні розгортають на вулицях намети швидкої допомоги

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Сідней, Четвер 26 серпня 2021 10:15
Спалах "Дельти" в Сіднеї. Лікарні розгортають на вулицях намети швидкої допомоги Фото: Сідней почав розгортати намети швидкої допомоги через спалах "Дельти" (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У найбільш густонаселеному місті Австралії почали встановлювати на вулицях мобільні бригади швидкої допомоги. Це пов'язано з тим, що лікарні Сіднея не встигають приймати рекордну кількість хворих коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вказано, що у штаті Новий Південний Уельс, де є столицею Сідней, зафіксували 1029 нових локальних випадків COVID-19, що перевищило попередній рекорд в 919 заражень.

Таке швидке зростання числа пацієнтів з COVID-19 змусив лікарні Сіднея, які обслуговують великі західні передмістя регіону, встановити намети для скринінгу пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Крім того, місцева влада заявила, що вже збільшила кількість апаратів ШВЛ для інтенсивної терапії штату в чотири рази - наразі їх 2 тисячі.

В уряді сподіваються, що хоча "медична система знаходиться під тиском, вона може витримати нинішню кризу", але тільки тоді, коли зросте рівень вакцинації.

Нагадаємо, цього тижня в Сіднеї ввели нічну комендантську годину аби стримати розповсюдження нового штаму "Дельта".

Додамо, що в Сіднеї військових медиків залучили до вакцинації населення.

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Австралия Сидней Коронавірус "Дельта"
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