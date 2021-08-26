Из-за всплеска эпидемии: ЕС изменит рекомендации по въезду для шести стран

Европейский союз планирует убрать шесть стран из списка государств, для которых государствам-членам рекомендуется снять ограничения на въезд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение кореспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка в Twitter .

"ЕС намерен изъять Косово, Черногорию и Северную Македонию из рекомендованного списка третьих стран, для которых ограничения на поездки в ЕС должны быть отменены, после роста количества случаев COVID-19. Израиль, Ливан и США также планируют изъять", - отметил журналист.

Он добавил, что в ближайшие дни этот список будет обновлен.