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Из-за всплеска эпидемии: ЕС изменит рекомендации по въезду для шести стран

Автор: Тиберий Юрик

Европейский союз планирует убрать шесть стран из списка государств, для которых государствам-членам рекомендуется снять ограничения на въезд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение кореспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка в Twitter.

"ЕС намерен изъять Косово, Черногорию и Северную Македонию из рекомендованного списка третьих стран, для которых ограничения на поездки в ЕС должны быть отменены, после роста количества случаев COVID-19. Израиль, Ливан и США также планируют изъять", - отметил журналист.

Он добавил, что в ближайшие дни этот список будет обновлен.

Напомним, что Европейский союз признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дия".

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Евросоюз