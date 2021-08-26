Через сплеск епідемії: ЄС змінить рекомендації щодо в'їзду для 6 країн

Європейський союз планує прибрати шість країн зі списку держав, для яких державам-членам рекомендується зняти обмеження на в'їзд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка в Twitter .

"ЄС має намір вилучити Косово, Чорногорію і Північну Македонію з рекомендованого списку третіх країн, для яких обмеження на поїздки в ЄС повинні бути скасовані, після зростання кількості випадків COVID-19. Ізраїль, Ліван і США також планують вилучити", - зазначив журналіст.

Він додав, що в найближчі дні цей список буде оновлено.