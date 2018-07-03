ВРП внесе подання Порошенку про переведення 17 суддів із Донбасу

Їх було відправлено у відрядження

Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила внести подання президентові України Петру Порошенку про переведення 17 суддів із Донецької та Луганської областей до інших судів. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, до ВРП надійшли рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо переведення суддів, які були відправленні у відрядження до інших огранів правосуддя, але продовжують обіймати посаду у судах, роботу яких припинено через боротьбу з тероризмом.

Як повідомляється, ВРП ухвалила внести подання про переведення:

судді Краснолуцького міськрайонного суду Луганської області Вікторії Бондарь на посаду судді Лохвицького районного суду Полтавської області;

судді Артемівського районного суду міста Луганська Марини Єсауленко на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва;

судді Ленінського районного суду міста Луганська Андрія Лібстера на посаду судді Куликівського районного суду Чернігівської області;

судді Куйбишевського районного суду міста Донецька Наталі Машкіної на посаду судді Михайлівського районного суду Запорізької області;

судді Центрально-Міського районного суду міста Макіївки Донецької області Світлани Мащенко на посаду судді Нововодолазького районного суду Харківської області;

судді Краснодонського міськрайонного суду Луганської області Дмитра Шмигельськогона посаду судді Деснянського районного суду міста Києва;

судді Центрально-Міського районного суду міста Макіївки Донецької області Ірини Яременко на посаду судді Новозаводського районного суду міста Чернігова;

судді Кам'янобрідського районного суду міста Луганська Наталії Бойко на посаду судді Сєверодонецького міського суду Луганської області;

судді Дебальцевського міського суду Донецької області Тамари Попович на посаду судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області;

судді Шахтарського міськрайонного суду Донецької області Ірини Пархоменко на посаду судді Нововодолазького районного суду Харківської області;

судді Куйбишевського районного суду міста Донецька Наталі Писанець на посаду судді Волноваського районного суду Донецької області;

судді Червоногвардійського районного суду міста Макіївки Донецької області Марини Заставенко на посаду судді Дарницького районного суду міста Києва;

судді Червоногвардійського районного суду міста Макіївки Донецької області Олександра Березнікова на посаду судді Чаплинського районного суду Херсонської області;

судді Слов'яносербського районного суду Луганської області Мицик Світлани Анатоліївни- на посаду судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області;

судді Докучаєвського міськрайонного суду Донецької області Євгена Сєліна на посаду судді Калинівського районного суду Вінницької області;

судді Кам'янобрідського районного суду міста Луганська Вишняка Максима на посаду судді Солом'янського районного суду міста Києва;

судді Київського районного суду міста Донецька Тетяни Чальцевої на посаду судді Волноваського районного суду Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ВРП схвалила звільнення 7 суддів