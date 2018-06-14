Це рішення було прийнято після розгляду матеріалів про звільнення суддів з посад за загальними обставинами

Вища рада правосуддя (ВРП) схвалила звільнення 7 суддів. Про це повідомляє офіційний сайт ВРП.

Так, ВРП, 14 червня 2018 року, розглянувши матеріали про звільнення суддів з посад за загальними обставинами, ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Лашина Владислава Вячеславовича - з посади судді Одеського апеляційного господарського суду;

Саніна Володимира Миколайовича - з посади судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

Сороку Олену Павлівну - з посади судді Червонозаводського районного суду міста Харкова;

Волошина Ігоря Андрійовича - з посади судді Тростянецького районного суду Вінницької області;

Пепеляшкова Степана Михайловича - з посади судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області;

Лакомську Жанну Іванівну - з посади судді Личаківського районного суду міста Львова;

Каралюса Володимира Маріяновича - з посади судді Львівського апеляційного адміністративного суду.

Також повідомляється, що Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Горошка Анатолія Миколайовича з посади судді Гадяцького районного суду Полтавської області за власним бажанням.

Водночас Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду заяву Попеки Олександра Володимировича про звільнення з посади судді Тельманівського районного суду Донецької області за власним бажанням.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ВРП схвалила звільнення десятьох суддів.