ВСП продлил срок отстранения от должности киевской судьи Войтенко

"Высший совет правосудия постановил: ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького удовлетворить, продлить до 20 августа 2018 года срок временного отстранения судьи Подольского районного суда города Киева Войтенко Татьяны Витальевны от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в сообщении Также стоит отметить, что в своем ходатайстве Холодницкий мотивировал необходимость продления срока отстранения Войтенко от должности необходимостью проведения следственных действий. Напомним, ранее сообщалось, что 15 мая 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины нашли в судьи Подольского районного суда города Киева Татьяны Войтенко свыше 8 тысяч долларов.

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