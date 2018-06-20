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ВСП продлил срок отстранения от должности киевской судьи Войтенко

НовостиОбщество    20.06.2018 - 19:03
Фото: Высший совет правосудия (РБК-Украина)
Фото: Высший совет правосудия (РБК-Украина)

Срок отстранения продлен до 20 августа 2018 года

Высший совет правосудия (ВСП) продлил срок отстранения от выполнения служебных обязанностей судьи Подольского районного суда Киева Татьяне Войтенко, которая подозревается во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"Высший совет правосудия постановил: ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького удовлетворить, продлить до 20 августа 2018 года срок временного отстранения судьи Подольского районного суда города Киева Войтенко Татьяны Витальевны от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в сообщении

Также стоит отметить, что в своем ходатайстве Холодницкий мотивировал необходимость продления срока отстранения Войтенко от должности необходимостью проведения следственных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 мая 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины нашли в судьи Подольского районного суда города Киева Татьяны Войтенко свыше 8 тысяч долларов.

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Теги публикации: взятка, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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