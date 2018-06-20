ВРП продовжила строк відсторонення від посади київської судді Войтенко

Строк відсторонення продовжено до 20 серпня 2018 року
Вища рада правосуддя (ВРП) продовжила строк відсторонення від виконання службових обов'язків судді Подільського районного суду Києва Тетяні Войтенко, яка підозрюється у хабарництві. Про це повідомляє прес-служба ВРП.
"Вища рада правосуддя ухвалила: клопотання заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького задовольнити, продовжити до 20 серпня 2018 року строк тимчасового відсторонення судді Подільського районного суду міста Києва Войтенко Тетяни Віталіївни від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Також варто зазначити, що у своєму клопотанні Холодницький мотивував необхідність подовження строку відсторонення Войтенко від посади необхідністю проведення слідчих дій.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 15 травня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України знайшли в судді Подільського районного суду міста Києва Тетяни Войтенко понад 8 тисяч доларів.