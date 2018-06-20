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ВРП продовжила строк відсторонення від посади київської судді Войтенко

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 19:03
Фото: Вища рада правосуддя (РБК-Україна)
Фото: Вища рада правосуддя (РБК-Україна)

Строк відсторонення продовжено до 20 серпня 2018 року

Вища рада правосуддя (ВРП) продовжила строк відсторонення від виконання службових обов'язків судді Подільського районного суду Києва Тетяні Войтенко, яка підозрюється у хабарництві. Про це повідомляє прес-служба ВРП.

"Вища рада правосуддя ухвалила: клопотання заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького  задовольнити, продовжити до 20 серпня 2018 року строк тимчасового відсторонення судді Подільського районного суду міста Києва Войтенко Тетяни Віталіївни від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Також варто зазначити, що у своєму клопотанні Холодницький мотивував необхідність подовження строку відсторонення Войтенко від посади необхідністю проведення слідчих дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 15 травня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України знайшли в судді Подільського районного суду міста Києва Тетяни Войтенко понад 8 тисяч доларів.

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Теги публікації: взятка, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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