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ВСП отстранил от работы судью Высшего хозяйственного суда Емельянова

НовостиПолитика    04.06.2018 - 17:24
Фото: Артур Емельянов (Facebook.com)
Фото: Артур Емельянов (Facebook.com)

Судью отстранили до принятия решения об увольнении или отмены решения об отстранении

Высший совет правосудия (ВСП) временно отстранил от правосудия судью Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"Согласно части второй статьи 62 закона "О Высшем совете правосудия", судья Высшего хозяйственного суда Украины Емельянов Артур Станиславович временно отстраняется от правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении", - говорится в сообщении.

В ВСП также объяснили, на какой срок Емельянов отстранен от должности.

"Срок действия отстранения судьи от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты", - сообщили в совете.

Напомним, в марте 2017 года Высший совет правосудия продлил срок отстранения судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова до 17 апреля 2017 года.

В январе прошлого года Емельянова временно отстранили от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности сроком на два месяца - до 12 марта 2017 года. Емельянов является подозреваемым по делу о вмешательстве в деятельность судебных органов с использованием служебного положения и незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда.

Отметим, судья Емельянов также фигурирует в производстве Генеральной прокуратуры, как и его бывшая жена. В октябре 2017 года "Схемы" сообщали, что бывшая жена судьи Высшего хозяйственного суда обладает элитной недвижимостью в разных уголках мира. Впоследствии стало известно, что Департамент специальных расследований ГПУ открыл уголовное производство в отношении нее по статье "легализация доходов, полученных преступным путем".

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Теги публикации: Высший совет правосудия, Емельянов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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