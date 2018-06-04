ВРП відсторонила від роботи суддю Вищого господарського суду Ємельянова

Суддю відсторонено до прийняття рішення про звільнення або скасування рішення про відсторонення

Вища рада правосуддя (ВРП) тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. Про це повідомляє прес-служба ВРП.

"Згідно з частиною другою статті 62 закону "Про Вищу раду правосуддя", суддя Вищого господарського суду України Ємельянов Артур Станіславович тимчасово відсторонюється від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення", - сказано у повідомленні.

У ВРП також пояснили, на який строк Ємельянова відсторонено від посади.

"Строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя - до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати", - поінформували у раді.

Нагадаємо, у березні 2017 року Вища рада правосуддя продовжила термін відсторонення судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова до 17 квітня 2017 року.

У січні минулого року Ємельянова тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності терміном на два місяці - до 12 березня 2017 року. Ємельянов є підозрюваним у справі про втручання у діяльність судових органів з використанням службового становища і незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду.

Зазначимо, суддя Ємельянов також фігурує у провадженні Генеральної прокуратури, як і його колишня дружина. У жовтні 2017 року "Схеми" повідомляли, що колишня дружина судді Вищого господарського суду володіє елітною нерухомістю у різних куточках світу. Згодом стало відомо, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ порушив кримінальне провадження щодо неї за статтею "легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом".