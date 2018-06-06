ВСП отложил рассмотрение жалобы на судью, которая снимала арест с денег Труханова

Судья Людмила Кизюн дважды снимала арест с 185 миллионов гривен ООО "Элит Девелопмент"

Высший Совет Правосудия (ВСП) перенес рассмотрение жалобы Национального антикоррупционного бюро Украины(НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры(САП) на судью Соломянского суда Людмилу Кизюн на 27 июня. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила начальник управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП Оксана Лысенко.



"Действительно рассмотрение жалобы отложили на 27 июня. Причину указать не могу", - сообщила она.



Как известно, судья Людмила Кизюн дважды снимала арест с 185 миллионов гривен ООО "Элит Девелопмент".



Ранее Артем Сытник заявлял, что НАБУ подготовит жалобу в ВСП на указанную судью Кизюн. Он отмечал, что судья Кизюн два раза снимала арест с денег "Элит Девелопмент" без соответствующих оснований.



Отметим, Апелляционный суд Киева оставил решение по мере пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову без изменений.



Напомним, что 15 февраля 2018 года Соломянский районный суд Киева избрал для Труханова меру пресечения в виде личного поручительства. Мэра Одессы взял на поруки член парламентской фракции БПП, нардеп Дмитрий Голубов. Вместе с тем, прокуратура просила суд избрать для Труханова меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 50 млн гривен.



Отметим, Труханов является фигурантом дела одесского завода "Краян". В сентябре 2016 мэрия Одессы приобрела у частной структуры здание, которое ранее принадлежало ГП "Завод" Краян ", за 185 млн гривен. Сама структура в начале 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 млн гривен, а полученные от мэрии деньги" продавец " попытался перечислить фиктивной компании, руководитель которой находится в зоне АТО.