ВРП відклала розгляд скарги на суддю, яка знімала арешт з грошей Труханова

Суддя Людмила Кізюн двічі знімала арешт з 185 мільйонів гривень ТОВ "Девелопмент Еліт"

Вища Рада Правосуддя (ВРП) перенесла розгляд скарги Національного антикорупційного бюро України(НАБУ) та Спеціальної антикорупційної прокуратури(САП) на суддю Солом'янського суду Людмилу Кізюн на 27 червня. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила начальник управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП Оксана Лисенко.



"Дійсно розгляд скарги відклали на 27 червня. Причину зазначити не можу"- повідомила вона.



Як відомо, суддя Людмила Кізюн двічі знімала арешт з 185 мільйонів гривень ТОВ "Девелопмент Еліт".



Раніше Артем Ситник заявляв, що НАБУ підготує скаргу в ВРП на вказану суддю Кізюн. Він зазначав, що суддя Кізюн два рази знімала арешт з грошей "Девелопмент Еліт" без відповідних підстав.



Зазначимо, Апеляційний суд Києва залишив рішення по запобіжному заході меру Одеси Геннадію Труханову без змін.



Нагадаємо, що 15 лютого 2018 року Солом'янський районний суд Києва обрав для Труханова запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Мера Одеси взяв на поруки член парламентської фракції БПП, нардеп Дмитро Голубов. Разом з тим, прокуратура просила суд обрати для Труханова запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в розмірі 50 млн гривень.



Відзначимо, Труханов є фігурантом справи одеського заводу "Краян". У вересні 2016 мерія Одеси придбала у приватної структури будівлю, яке раніше належала ДП "Завод" Краян ", за 185 млн гривень. Сама структура на початку 2016 року придбала будівлю на аукціоні за 11,5 млн гривень, а отримані від мерії кошти" продавець " спробував перерахувати фіктивній компанії, керівник якої знаходиться в зоні АТО.