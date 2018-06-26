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ВСП одобрил увольнение десяти судей

НовостиОбщество    26.06.2018 - 13:59
Фото: Высший совет правосудия (vru.gov.ua)
Фото: Высший совет правосудия (vru.gov.ua)

Судьи подали заявление об отставке

Высший совет правосудия (ВСП) одобрил увольнение десяти судей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Высший совет правосудия 26 июня 2018 года, рассмотрев материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, постановил освободить в связи с подачей заявлений об отставке", - говорится в сообщении.

Так, ВСП постановил уволить:

Заречную Ларису Анатольевну - с должности судьи Прилуцкого горрайонного суда Черниговской области;

Куровского Сергея Викторовича - от должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины;

Шмадченко Светлану Ивановну - от должности судьи Киевского районного суда города Харькова;

Микитей Ларису Леонидовну - с должности судьи Кривоозерского районного суда Николаевской области;

Мищенко Геннадия Викторовича с должности судьи Березнеговатского районного суда Николаевской области.

Высший совет правосудия постановила освободить по собственному желанию:

Кравченко Лидию Юрьевну - с должности судьи Орджоникидзевского районного суда города Запорожье;

Загороднего Игоря Викторовича - от должности судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области;

Флакончик Марию Петровну - с должности судьи Дарницкого районного суда города Киева;

Хитрика Руслана Ивановича - с должности судьи Рожищенского районного суда Волынской области;

Рудовську Инну Анатольевну - с должности судьи хозяйственного суда Днепропетровской области

Высший совет правосудия принял отказать в увольнении в связи с подачей заявлений об отставке:

Малинникова Олега Федоровича - с должности судьи Шевченковского районного суда города Киева;

Федчука Виталия Владимировича - с должности судьи апелляционного суда Винницкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСП одобрила увольнение 7 судей.

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Теги публикации: увольнение, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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