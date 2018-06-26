Судьи подали заявление об отставке
Высший совет правосудия (ВСП) одобрил увольнение десяти судей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Высший совет правосудия 26 июня 2018 года, рассмотрев материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, постановил освободить в связи с подачей заявлений об отставке", - говорится в сообщении.
Так, ВСП постановил уволить:
Заречную Ларису Анатольевну - с должности судьи Прилуцкого горрайонного суда Черниговской области;
Куровского Сергея Викторовича - от должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины;
Шмадченко Светлану Ивановну - от должности судьи Киевского районного суда города Харькова;
Микитей Ларису Леонидовну - с должности судьи Кривоозерского районного суда Николаевской области;
Мищенко Геннадия Викторовича с должности судьи Березнеговатского районного суда Николаевской области.
Высший совет правосудия постановила освободить по собственному желанию:
Кравченко Лидию Юрьевну - с должности судьи Орджоникидзевского районного суда города Запорожье;
Загороднего Игоря Викторовича - от должности судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области;
Флакончик Марию Петровну - с должности судьи Дарницкого районного суда города Киева;
Хитрика Руслана Ивановича - с должности судьи Рожищенского районного суда Волынской области;
Рудовську Инну Анатольевну - с должности судьи хозяйственного суда Днепропетровской области
Высший совет правосудия принял отказать в увольнении в связи с подачей заявлений об отставке:
Малинникова Олега Федоровича - с должности судьи Шевченковского районного суда города Киева;
Федчука Виталия Владимировича - с должности судьи апелляционного суда Винницкой области.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСП одобрила увольнение 7 судей.