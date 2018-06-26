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ВРП схвалила звільнення десяти суддів

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 13:59
Фото: Вища рада правосуддя (vru.gov.ua)
Фото: Вища рада правосуддя (vru.gov.ua)

Судді подали заяву про відставку

Вища рада правосуддя (ВРП) схвалила звільнення десяти суддів. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Вища рада правосуддя 26 червня 2018 року, розглянувши матеріали про звільнення суддів з посад за загальними обставинами, ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку", - йдеться у повідомленні.

Так, ВРП ухвалила звільнити:

Зарічну Ларису Анатоліївну - з посади судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області;

Куровського Сергія Вікторовича - з посади судді Вищого господарського суду України; 

Шмадченко Світлану Іванівну - з посади судді Київського районного суду міста Харкова;

Микитей  Ларису Леонідівну - з посади судді Кривоозерського районного суду Миколаївської області;

Міщенка Геннадія Вікторовича - з посади судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області.

Також Вища рада правосуддя ухвалила звільнити за власним бажанням:

Кравченко Лідію Юріївну - з посади судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;

Загороднього Ігоря Вікторовича - з посади судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області;

Шклянку Марію Петрівну - з посади судді  Дарницького районного суду міста Києва;

Хитрика Руслана Івановича - з посади судді Рожищенського районного суду Волинської області;

Рудовську Інну Анатоліївну - з посади судді господарського суду Дніпропетровської області.

Водночас Вища рада правосуддя ухвалила відмовити у звільненні у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Малинникова Олега Федоровича - з посади судді Шевченківського  районного суду міста Києва;

Федчука Віталія Володимировича - з посади судді апеляційного суду Вінницької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ВРП схвалила звільнення 7 суддів.

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Теги публікації: увольнение, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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