Судді подали заяву про відставку
Вища рада правосуддя (ВРП) схвалила звільнення десяти суддів. Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Вища рада правосуддя 26 червня 2018 року, розглянувши матеріали про звільнення суддів з посад за загальними обставинами, ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку", - йдеться у повідомленні.
Так, ВРП ухвалила звільнити:
Зарічну Ларису Анатоліївну - з посади судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області;
Куровського Сергія Вікторовича - з посади судді Вищого господарського суду України;
Шмадченко Світлану Іванівну - з посади судді Київського районного суду міста Харкова;
Микитей Ларису Леонідівну - з посади судді Кривоозерського районного суду Миколаївської області;
Міщенка Геннадія Вікторовича - з посади судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області.
Також Вища рада правосуддя ухвалила звільнити за власним бажанням:
Кравченко Лідію Юріївну - з посади судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
Загороднього Ігоря Вікторовича - з посади судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області;
Шклянку Марію Петрівну - з посади судді Дарницького районного суду міста Києва;
Хитрика Руслана Івановича - з посади судді Рожищенського районного суду Волинської області;
Рудовську Інну Анатоліївну - з посади судді господарського суду Дніпропетровської області.
Водночас Вища рада правосуддя ухвалила відмовити у звільненні у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Малинникова Олега Федоровича - з посади судді Шевченківського районного суду міста Києва;
Федчука Віталія Володимировича - з посади судді апеляційного суду Вінницької області.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ВРП схвалила звільнення 7 суддів.