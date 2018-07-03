Но отложила рассмотрение вопроса относительно освобождения одного судьи

Высший совет правосудия (ВСП) одобрил увольнение четырех судей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, 3 июля 2018 года, рассмотрев материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, ВСП постановил освободить в связи с подачей заявлений об отставке:

Строну Татьяну Григорьевну - с должности судьи Турковского районного суда Львовской области;

Йосипчука Александра Семеновича - с должности судьи хозяйственного суда Закарпатской области;

Осетрова Виктора Ивановича - с должности судьи апелляционного суда Кировоградской области;

Коваленко Владимира Николаевича - с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины

Также сообщается, что ВСП пока отложил рассмотрение вопроса об увольнении Виноградовой Оксаны Ивановны с должности судьи Киевского окружного административного суда по собственному желанию.

Напомним, ранее сообщалось, что Высший совет правосудия постановил внести представление президенту Украины Петру Порошенко о переводе 17 судей из Донецкой и Луганской областей в другие суды.