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ВРП схвалила звільнення чотирьох суддів

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 17:30
Фото: засідання ВРП (vru.gov.ua)
Фото: засідання ВРП (vru.gov.ua)

Але відклала розгляд питання щодо звільнення однієї судді

Вища рада правосуддя (ВРП) схвалила звільнення чотирьох суддів. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається, 3 липня 2018 року, розглянувши матеріали про звільнення суддів з посад за загальними обставинами, ВРП ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Строну Тетяну Григорівну - з посади судді Турківського районного суду Львівської області;

Йосипчука Олександра Семеновича - з посади судді господарського суду Закарпатської області;

Осєтрова Віктора Івановича - з посади судді апеляційного суду Кіровоградської області;

Коваленка Володимира Миколайовича - з посади судді Вищого господарського суду України.

Також повідомляється, що ВРП поки відклала розгляд питання щодо звільнення Виноградової Оксани Іванівни з посади судді Київського окружного адміністративного суду за власним бажанням.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вища рада правосуддя ухвалила внести подання президентові України Петру Порошенку про переведення 17 суддів із Донецької та Луганської областей до інших судів.

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Теги публікації: увольнение, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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