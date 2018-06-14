Это решение было принято после рассмотрения материалов об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам

Высший совет правосудия (ВСП) одобрил увольнение 7 судей. Об этом сообщает официальный сайт ВСП.

Так, ВСП, 14 июня 2018 года, рассмотрев материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, постановил освободить в связи с подачей заявлений об отставке:

Лашина Владислава Вячеславовича - с должности судьи Одесского апелляционного хозяйственного суда;

Санина Владимира Николаевича - с должности судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;

Сороку Елену Павловну - с должности судьи Червонозаводского районного суда города Харькова;

Волошина Игоря Андреевича - с должности судьи Тростянецкого районного суда Винницкой области;

Пепеляшкова Степана Михайловича - с должности судьи Измаильского горрайонного суда Одесской области;

Лакомську Жанну Ивановну - с должности судьи Лычаковского районного суда города Львова;

Каралюса Владимира Марияновича - с должности судьи Львовского апелляционного административного суда

Также сообщается, что Высший совет правосудия постановил уволить Горошко Анатолия Николаевича с должности судьи Гадячского районного суда Полтавской области по собственному желанию.

Высший совет правосудия постановил оставить без рассмотрения заявление Попеки Александра Владимировича об увольнении с должности судьи Тельмановского районного суда Донецкой области по собственному желанию.

Напомним, ранее сообщалось, что ВРП одобрил увольнение десяти судей.