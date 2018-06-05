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ВСП одобрила увольнение десяти судей

НовостиОбщество    05.06.2018 - 21:23
Фото: Высший совет правосудия (РБК-Украина)
Фото: Высший совет правосудия (РБК-Украина)

Это решение было принято после рассмотрения материалов об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам

Высший совет правосудия (ВСП) одобрил увольнение десяти судей. Об этом сообщает пресс-служба Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВРП.

Как сообщается, рассмотрев материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, ВРУ постановила освободить в связи с подачей заявлений об отставке:

Булавину Наталью с должности судьи Краснодонского горрайонного суда Луганской области

Валерия Дюбина с должности судьи Краснодонского горрайонного суда Луганской области

Юрия Мацюка с должности судьи Славутского горрайонного суда Хмельницкой области

Геннадия Корчевного с должности судьи апелляционного суда города Киева

Олега Мулявку с должности судьи Радеховского районного суда Львовской области

Владимира Еременко с должности судьи Барышевского районного суда Киевской области

Ирину Иванову с должности судьи Октябрьского районного суда города Харькова

Напомним, что ранее Высший совет правосудия одобрил освобождение Михаила Ротмистренко с должности судьи Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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Теги публикации: Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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