ВСП обнаружил дисциплинарный проступок в действиях Луценко

Высший совет правосудия выявил в действиях генерального прокурора Украины Юрия Луценко дисциплинарный проступок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВСП.

Жалоба в ВРП была подана одним из адвокатов. Он обнаружил, что Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров закрыла против Луценко дисциплинарное производство 23 мая 2019.

Квалификационная комиссия пояснила, что генпрокурора невозможно привлечь к дисциплинарной ответственности, хотя она уполномочена осуществлять дисциплинарные производства. Установлено, что, согласно закону Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор не уполномочен применять дисциплинарные взыскания к самому себе.

"Высший совет правосудия не согласился с таким заключением... По результатам рассмотрения жалобы на решение Комиссии от 23 мая 2018 года ВРП отменил решение Комиссии и принял новое, в котором пришла к выводу о наличии в действиях генерального прокурора состава дисциплинарного проступка", - заявили в ВРП.

Впрочем, производство в отношении Луценко было закрыто, поскольку истек срок наложения дисциплинарного взыскания. Решение ВРП можно обжаловать в Верховном суде в течение месяца со дня принятия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на генпрокурора Юрия Луценко.