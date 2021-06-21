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Вследствие стрельбы в Берлине три человека получили тяжелые ранения

Автор: Даша Харченко

В Берлине в районе Веддинг произошла стрельба. Вследствие инцидента три человека получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает Bild.

Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и затем госпитализировали. Стрелявшему удалось скрыться.

Район стрельбы оцеплен полицией, улица, на которой произошел инцидент, полностью закрыта.

Напомним, 26 декабря в Берлине произошла стрельба из-за конфликта между мужчинами. Они являлись представителями организованной преступности. Инцидент произошел возле офиса Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Полиция не уточнила, есть ли связь между фактом самой стрельбы и местом происшествия.

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БерлинСтрельба