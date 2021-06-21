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Внаслідок стрілянини в Берліні три людини отримали тяжкі поранення

Автор: Даша Харченко

У Берліні в районі Веддінг сталася стрілянина. Внаслідок інциденту три людини отримали тяжкі поранення.

Про це повідомляє Bild.

Постраждалим надали першу медичну допомогу і потім госпіталізували. Стрілку вдалося сховатися.

Район стрільби оточений поліцією, вулиця, на якій стався інцидент, повністю закрита.

Нагадаємо, 26 грудня у Берліні сталася стрілянина через конфлікт між чоловіками. Вони були представниками організованої злочинності. Інцидент стався біля офісу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Поліція не уточнила, чи є зв'язок між фактом самої стрілянини і місцем події.

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БерлинСтрільба