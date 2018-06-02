Вследствие обстрелов Пивденного на Донбассе сгорели 9 домов

Боевики выжигают дома в Пивденном, чтобы заставить людей покинутиселище

На Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков мирных жителей района "Чагари" в поселке Пивденне сгорели 9 домов. Об этом говорится в сообщении министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

"Девять домов в районе "Чагари" сгорели. Тушить пожары невозможно, доступ транспорта отсутствует, дорога простреливается боевиками. Местные ночью оставляют дома, возвращаются днем. Раненых и маломобильных в пгт Пивденне нет. Люди обеспечены гуманитарной помощью, не хотят принудительной эвакуации", - сообщили в министерстве.

9 будинків в р-ні #Чигирі згоріли.Гасити пожежі неможливо,доступ транспорту відсутній,дорога прострілюється бойовиками.Місцеві вночі залишають будинки,повертаються вдень.Поранених і маломобільних в смт #Південне немає.Люди забезпечені гум.допомогою, не хочуть примусової евакуації pic.twitter.com/jagPmG246m — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 2, 2018

Отмечается, что во время обстрелов боевики выжигают дома мирных жителей, чтобы вынудить их покинуть поселок.

"Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания", - уточнили в МинВОТ.

Добавим, что 8 мая 2018 года Вооруженные силы Украины часть Пивденного вывели из "серой зоны". Пивденне делится на два района - "Чагари" и "Черная Гора".

Напомним, в связи с усилением обстрелов со стороны боевиков на Донбассе из соображений безопасности запрещено передвижение любым частным автотранспортом в поселке Пивденне в районе "Чагари".