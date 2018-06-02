Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Вследствие обстрелов Пивденного на Донбассе сгорели 9 домов

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 18:07
Фото: последствия обстрелов Пивденного (twitter.com/mtot_gov_ua)
Фото: последствия обстрелов Пивденного (twitter.com/mtot_gov_ua)

Боевики выжигают дома в Пивденном, чтобы заставить людей покинутиселище

На Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков мирных жителей района "Чагари" в поселке Пивденне сгорели 9 домов. Об этом говорится в сообщении министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

"Девять домов в районе "Чагари" сгорели. Тушить пожары невозможно, доступ транспорта отсутствует, дорога простреливается боевиками. Местные ночью оставляют дома, возвращаются днем. Раненых и маломобильных в пгт Пивденне нет. Люди обеспечены гуманитарной помощью, не хотят принудительной эвакуации", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что во время обстрелов боевики выжигают дома мирных жителей, чтобы вынудить их покинуть поселок.

"Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания", - уточнили в МинВОТ.

Добавим, что 8 мая 2018 года Вооруженные силы Украины часть Пивденного вывели из "серой зоны". Пивденне делится на два района - "Чагари" и "Черная Гора".

Напомним, в связи с усилением обстрелов со стороны боевиков на Донбассе из соображений безопасности запрещено передвижение любым частным автотранспортом в поселке Пивденне в районе "Чагари".

Боевики обстреляли пограничный наряд на КПВВ "Майорское" Командование боевиков на Донбассе усиливает меры с целью захвата в плен украинских военных
Теги публикации: обстрел, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Украинский журналист на росТВ разозлил пропагандистов Кремля, напомнив о лжи Путина (видео)
На глазах полиции: мать погибшей Ирины Бережной облили зеленкой (видео)
В Киеве дети установили новый танцевальный рекорд: яркие фото
Тина Кароль выделила полмиллиона гривен на помощь детям
On Top