Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Внаслідок обстрілів Південного згоріли 9 будинків на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 18:07
Фото: наслідки обстрілів Південного (twitter.com/mtot_gov_ua)
Фото: наслідки обстрілів Південного (twitter.com/mtot_gov_ua)

Бойовики випалюють будинки у Південному, щоб змусити людей покинутиселище

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків мирних мешканців району "Чагарі" в селищі Південне згоріли 9 будинків. Про це йдеться у повідомленні міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ).

"Дев'ять будинків в районі "Чагарі" згоріли. Гасити пожежі неможливо, доступ транспорту відсутній, дорога прострілюється бойовиками. Місцеві вночі залишають будинки, повертаються вдень. Поранених і маломобільних в смт Південне немає. Люди забезпечені гуманітарною допомогою, не хочуть примусової евакуації", - повідомили у міністерстві.

Зазначається, що під час обстрілів бойовики випалюють будинки цивільних мешканців, аби змусити їх залишити селище.

"Використовуються освітлювальні снаряди і міни, що спрацьовують на рівні висоти будинку", - уточнили в МінТОТ.

Додамо, що 8 травня 2018 року Збройні сили України частину Південного вивели із "сірої зони". Південне  ділиться на два райони - "Чагарі" та "Чорна Гора".

Нагадаємо, у зв’язку із посиленням обстрілів з боку бойовиків на Донбасі з міркувань безпеки заборонено пересування будь-яким приватним автотранспортом у селищі Південне у районі "Чагарі".

Бойовики обстріляли прикордонний наряд на КПВВ "Майорське" Командування бойовиків на Донбасі посилює заходи з метою захоплення в полон українських військових
Теги публікації: обстрел, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Український журналіст на росТБ розлютив пропагандистів Кремля, нагадавши про брехню Путіна (відео)
На очах поліції: мати загиблої Ірини Бережної облили зеленкою (відео)
У Києві діти встановили новий танцювальний рекорд: яскраві фото
Тіна Кароль виділила півмільйона гривень на допомогу дітям
On Top