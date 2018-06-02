Внаслідок обстрілів Південного згоріли 9 будинків на Донбасі

Бойовики випалюють будинки у Південному, щоб змусити людей покинутиселище

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків мирних мешканців району "Чагарі" в селищі Південне згоріли 9 будинків. Про це йдеться у повідомленні міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ).

"Дев'ять будинків в районі "Чагарі" згоріли. Гасити пожежі неможливо, доступ транспорту відсутній, дорога прострілюється бойовиками. Місцеві вночі залишають будинки, повертаються вдень. Поранених і маломобільних в смт Південне немає. Люди забезпечені гуманітарною допомогою, не хочуть примусової евакуації", - повідомили у міністерстві.

9 будинків в р-ні #Чигирі згоріли.Гасити пожежі неможливо,доступ транспорту відсутній,дорога прострілюється бойовиками.Місцеві вночі залишають будинки,повертаються вдень.Поранених і маломобільних в смт #Південне немає.Люди забезпечені гум.допомогою, не хочуть примусової евакуації pic.twitter.com/jagPmG246m — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 2, 2018

Зазначається, що під час обстрілів бойовики випалюють будинки цивільних мешканців, аби змусити їх залишити селище.

"Використовуються освітлювальні снаряди і міни, що спрацьовують на рівні висоти будинку", - уточнили в МінТОТ.

Додамо, що 8 травня 2018 року Збройні сили України частину Південного вивели із "сірої зони". Південне ділиться на два райони - "Чагарі" та "Чорна Гора".

Нагадаємо, у зв’язку із посиленням обстрілів з боку бойовиків на Донбасі з міркувань безпеки заборонено пересування будь-яким приватним автотранспортом у селищі Південне у районі "Чагарі".