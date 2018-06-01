Через обстріли на Донбасі заборонили рух будь-якого транспорту в Південному

Бойовики відкривають вогонь на ураження по мирним мешканцям, які намагаються покинути район "Чигарі" в Південному

У зв’язку із посиленням обстрілів з боку бойовиків на Донбасі з міркувань безпеки заборонено пересування будь-яким приватним автотранспортом у селищі Південне у районі "Чагарі". Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ).

Зазначається, що бойовики відкривають вогонь на ураження по мирним мешканцям, які намагаються покинути район "Чигарі". Тому штаб Об'єднаних сил вирішив тимчасово заборонити рух транспорту в Південному.

"Таке рішення штабу пов’язане з тим, що всі місцеві дороги знаходяться в зоні прямого ураження зі стрілецької зброї з боку незаконних збройних формувань окупаційної адміністрації РФ, які в разі фіксації переміщень відкривають вогонь", - повідомили в міністерстві.

Відомо, що унаслідок обстрілів з семи автомобілів, які залишалися в районі "Чигарі" станом на початок тижня, за останні дві доби два згоріли. Наразі у населеному пункті залишається майже 70 мирних мешканців, з них четверо дітей віком від 10 до 16 років.

"ЗСУ допомагають жителям району "Чигарі" вивозити особисті речі та надають необхідну гуманітарну допомогу. Проводити примусову евакуацію громадян наразі не планується. Ведеться робота щодо виявлення нагальних гуманітарних потреб мешканців, з’ясовується, хто з них готовий виїхати та яка допомога їм потрібна", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, міжнародна моніторингова місія ОБСЄ протягом минулого року зафіксувала на Донбасі смерть трьох дітей і поранення понад 80 дітей внаслідок обстрілів.