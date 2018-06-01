Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Через обстріли на Донбасі заборонили рух будь-якого транспорту в Південному

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 20:52
Фото: Південне
Фото: Південне

Бойовики відкривають вогонь на ураження по мирним мешканцям, які намагаються покинути район "Чигарі" в Південному

У зв’язку із посиленням обстрілів з боку бойовиків на Донбасі з міркувань безпеки заборонено пересування будь-яким приватним автотранспортом у селищі Південне у районі "Чагарі". Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ).

Зазначається, що бойовики відкривають вогонь на ураження по мирним мешканцям, які намагаються покинути район "Чигарі". Тому штаб Об'єднаних сил вирішив тимчасово заборонити рух транспорту в Південному.

"Таке рішення штабу пов’язане з тим, що всі місцеві дороги знаходяться в зоні прямого ураження зі стрілецької зброї з боку незаконних збройних формувань окупаційної адміністрації РФ, які в разі фіксації переміщень відкривають вогонь", - повідомили в міністерстві.

Відомо, що унаслідок обстрілів з семи автомобілів, які залишалися в районі "Чигарі" станом на початок тижня, за останні дві доби два згоріли. Наразі у  населеному пункті залишається майже 70 мирних мешканців, з них четверо дітей віком від 10 до 16 років.

"ЗСУ допомагають жителям району "Чигарі" вивозити особисті речі та надають необхідну гуманітарну допомогу. Проводити примусову евакуацію громадян наразі не планується. Ведеться робота щодо виявлення нагальних гуманітарних потреб мешканців, з’ясовується, хто з них готовий виїхати та яка допомога їм потрібна", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, міжнародна моніторингова місія ОБСЄ протягом минулого року зафіксувала на Донбасі смерть трьох дітей і поранення понад 80 дітей внаслідок обстрілів.

Бойовики змінили тактику боїв за підконтрольне Україні селище Південне, - штаб Обстріл Залізного, внаслідок якого загинула дитина, здійснили бойовики "ДНР", - прокуратура
Теги публікації: обстрел  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top