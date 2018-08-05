Внаслідок аварії літака в Швейцарії загинули 4 людини

Серед загиблих двоє дітей

Невеликий літак зазнав аварії в кантоні Нідвальден в Швейцарії, в наслідок чого загинула родина з чотирьох чоловік. Про це повідомляє Reuters.

Серед загиблих двоє неповнолітніх дітей. Причини авіакатастрофи з'ясовують.

За даними поліції Нідвальдена, інцидент стався в суботу, 4 серпня, близько 9:50 ранку за місцевим часом в недоступній ділянці лісу.

Внаслідок авіакатастрофи виникла пожежа, яка розповсюдилася по навколишньому лісовому масиву. У результаті пожежі літак повністю згорів. На гасіння загоряння і очищення місця аварії вирушив вертоліт.

Нагадаємо, 1 серпня у Мексиці розбився пасажирський літак авіакомпанії Aeromexico поблизу аеропорту в місті Вікторія-де-Дуранго. На борту літака перебувало 97 пасажирів і чотири члени екіпажу. Під час аварії ніхто не загинув.

За словами представника влади штату, літак здійснив "вимушену посадку". Літак виконував рейс в Мехіко.