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Вслед за США: Германия готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Германии работает над планом эвакуации членов сотрудников посольства в Украине. Их должны вывезти из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, МИД Германии разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников немецкого посольства в Киеве. По предварительной информации, их должны вывезти из страны в случае обострения ситуации.

РБК-Украина обратилась за комментарием к украинскому МИДу. На момент публикации новости ответ от министерства не пришел.

Напомним, ранее стало известно о приказе Госдепартамента США начать с 24 января эвакуацию семей американских дипломатов из Украины.

Отметим, по данным Bloomberg, эвакуация сотрудников посольства США в Украине не будет проводиться, как в Афганистане.

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